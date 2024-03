Sul posto è intervenuto il 118

Tragico incidente stradale alla Baraggia di Suno, a Novara, oggi: in uno schianto tra un’auto e una moto sarebbero deceduti i due centauri, un 60enne e un 58enne, che si trovavano sul motociclo. Sul posto è intervenuto il 118, ma per i due era troppo tardi. Intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata