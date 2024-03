Giovani del Fronte della Gioventù Comunista: "Istituti assoggettati alle aziende"

Manifestazione di protesta di alcuni studenti aderenti al Fronte della Gioventù Comunista in via Pantano di fronte alla sede di Assolombarda, a Milano, contro la riforma della scuola firmata dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Oggi noi siamo qua perché il Governo ha fatto l’ennesima riforma vergognosa, che assoggetta ancora di più le nostre scuole e la nostra istruzione alle aziende, perché questa riforma vede tutta una serie di misure tra cui l’aumento di ore di alternanza scuola-lavoro, tutta la riforma della condotta e quindi il fatto che gli studenti possano essere bocciati e che il voto di condotta possa essere insufficiente. anche sulla base di tutte le violazioni del regolamento di istituto, quindi in modo totalmente arbitrario”, ha spiegato Siam Bautoba a nome dei manifestanti.

Rispondendo poi a una domanda sulla scelta di fare un presidio di fronte alla sede di Confindustria Lombardia, la giovane ha risposto: “Davanti a Confindustria, perché Confindustria è il simbolo delle aziende, delle imprese che qua in Italia, sempre di più, anche grazie a questa riforma, come grazie alle riforme dell’istruzione precedente, tra cui anche la buona scuola assoggetterà, la nostra istruzione”.

