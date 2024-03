Immagine d'archivio

I tragici episodi nel tunnel del Brennero, a Sondrio e in Trentino

Mattinata tragica sul fronte degli incidenti sul lavoro. In tre diversi episodi tra il Brennero, Sondrio e il Trentino, due operai hanno perso la vita e altri tre sono rimasti feriti in modo gravissimo.

Tecnico muore investito da treno in tunnel Brennero

Un tecnico rilevatore è morto nel pomeriggio di ieri dopo essere stato investito da un treno sul lato austriaco del tunnel del Brennero. L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 15 nel cantiere H41 Gola del Sill-Pfons, sul lato austriaco della Galleria di Base del Brennero, nei pressi di Innsbruck. La vittima stava svolgendo lavori di rilevamento nella galleria di linea est è stata investita da un treno di rifornimento. Il treno stava trasportando materiali e operai nelle aree di lavoro della galleria principale in direzione del Brennero. I soccorsi sono stati attivati immediatamente dopo l’incidente. Un grande contingente di soccorritori, vigili del fuoco e polizia è stato allertato ed è arrivato immediatamente sul luogo dell’incidente. Prima di ciò, le misure di primo soccorso erano già state somministrate all’infortunato dai compagni di lavoro della galleria. Nonostante le immediate misure mediche di emergenza, il geometra è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Sondrio, operaio muore schiacciato da pannelli di legno

A Valdidentro, in provincia di Sondrio, in un cantiere a via dei Prati nella mattina di venerdì un operaio di 51 anni è morto dopo essere stato schiacciato da circa 300 kg di pannelli di legno. Inutili i soccorsi per l’uomo per il quale è stato constatato il decesso sul posto. Sul posto automedica, ambulanza, vigili del fuoco, Carabinieri e ATS.

Cade cestello in galleria, tre operai gravissimi in Trentino

Due operai di 48 anni ricoverati in terapia intensiva con prognosi riservata, un altro di 38 anni in gravi condizioni. È il bilancio dell’incidente sul lavoro accaduto poco prima delle 3 di venerdì nel cantiere per la realizzazione della galleria passo San Giovanni-Cretaccio, in Trentino. Secondo una prima ricostruzione, sembra che gli addetti stessero lavorando all’interno di un cestello a una altezza di quasi 5 metri. Per cause ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Riva del Garda e degli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza sarebbero precipitati forse a causa di un cedimento del carrello elevatore.

