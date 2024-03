La vittima è stata trasferita in ospedale in condizioni serie, ma non è in pericolo di vita

Una ragazzina di 15 anni ha ferito a coltellate una 14enne durante una lite vicino alla fermata dell’autobus di una scuola del paese. È accaduto ieri a Roè Volciano, in provincia di Brescia. Le due giovani sono entrambe di Brescia e di origini marocchine. La vittima è stata trasferita in ospedale in condizioni serie ma non è in pericolo di vita. La 14enne è stata denunciata per lesioni aggravate. La lite è stata ripresa da numerosi coetanei che hanno registrato la scena con i telefonini. I video sono diventati virali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata