Nuova udienza a Milano del processo per l'omicidio di Giulia Tramontano

“Un bugiardo seriale? Sono illazioni che non trovano conferme e non offrono elementi utili al processo. È qui a rispondere per altro. Non ha spiegato perché ha ucciso Giulia, sicuramente se è arrivato a quello è perché c’era uno stato di confusione mentale molto spiccato”. Così Giulia Geradini, legale di Alessandro Impagnatiello, uscendo dall’aula al termine della nuova udienza del processo a Milano per l’omicidio di Giulia Tramontano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata