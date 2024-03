L'azione è stata fermata dalle forze dell'ordine

Blitz di anarchici all’aeroporto di Malpensa. Un gruppo di attivisti è riuscito ad arrivare in pista e a bloccare un volo della Royal Air Marocco in partenza per Casablanca. L’obiettivo degli anarchici era impedire il rimpatrio di un cittadino marocchino “che questa mattina è stato prelevato dal Cpr di Gradicsa d’Isonzo, sedato con forza con massicce dosi di psicofarmaci e portato con la forza e incatenato presso l’aeroporto di Malpensa. Vogliamo che il nostro compagno venga rilasciato immediatamente”, ha detto uno dei partecipanti alla protesta in un video realizzato intorno all’aereo e pubblicato sulla pagina Instagram solidarietà.prigionieri.torino. L’azione è stata bloccata dalle forze dell’ordine.

