Le squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa stavano intervenendo dalle 17,30 di ieri

I Vigili del Fuoco durante le operazioni di ricerca hanno rinvenuto nelle acque del Canale Imperiale il corpo della donna scomparsa ieri pomeriggio nella zona di Padule di Bientina, in provincia di Pisa. Sentito il magistrato si stanno svolgendo le operazioni di recupero della salma che sarà messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa stavano intervenendo dalle 17,30 di ieri in prossimità della Strada provinciale 3 in località Padule di Bientina per ricerca della persona dispersa. Sul posto con la squadra di terra stanno operando unità cinofile e piloti con drone. La ricerca si era estesa anche nelle acque del Canale Imperiale di Bientina dove i Nuclei Sommozzatori di Livorno e Firenze si sono alternati con ricerche sia in acqua che strumentali e dove è stato trovato il corpo della donna senza vitra. Sul posto in Carabinieri di Bientina e molteplici squadre di volontariato. In mattinata era intervenuto per le ricerche anche un elicottero proveniente da Arezzo.

