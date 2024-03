La ragazza era scomparsa nel 2022 e i suoi resti sono stati ritrovati per caso lo scorso 20 gennaio

Si sono svolti nella Cattedrale di San Settimio di Jesi, in provincia di Ancona, i funerali di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa la mattina del 12 marzo 2022 e i cui resti sono stati ritrovati per caso lo scorso 20 gennaio in un casolare diroccato di Castelplanio, nell’Anconetano. Dopo le esequie il corpo della ragazza di origini romene – ma da tanti anni in Italia – è stato tumulato nel cimitero cittadino. Le indagini sulla morte di Andreea Rabciuc sono appena iniziate. Al momento l’unico indagato è il fidanzato della 27enne, Simone Gresti: le ipotesi di reato sono spaccio di stupefacenti, sequestro di persona, omicidio e istigazione al suicidio.

