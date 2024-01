La ragazza è scomparsa a Jesi nel marzo 2022

I resti di un corpo sono stati trovati sabato pomeriggio in un casolare a Castelplanio, in provincia di Ancona. Gli inquirenti non escludono che si possa trattare del cadavere di Andreea Rabciuc, la ragazza di 27 anni scomparsa a Jesi nel marzo 2022 in quella zona. Lo stabiliranno gli esami che verranno effettuati nei prossimi giorni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata