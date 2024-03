Il fatto è avvenuto "mentre salutavo gli studenti di una scuola di Roma"

“Mi corre l’obbligo di segnalare un gesto non proprio elegante, per essere molto light, avvenuto mentre salutavo gli studenti di una scuola di Roma. C’è stato da parte di uno degli studenti un gesto con due dita e il pollice alzato, puntati verso il presidente del Consiglio, immediatamente represso da una delle insegnanti, che mi piace segnalare per condannarlo nella maniera più decisa, anche se si tratta di un ragazzino”. È stato il presidente del Senato Ignazio La Russa a riferirlo, riaprendo l’Aula per il dibattito sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul Consiglio europeo.

