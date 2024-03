La ceo della Ong Laura Gorriahn: "Chiediamo di fermare i finanziamenti"

“Chiediamo alle autorità italiane ed europee di smettere di finanziare la cosiddetta guardia costiera libero con milioni di euro provenienti dalle tasche dei contribuenti”. Così Laura Gorriahn, Ceo di SOS Humanity nella conferenza stampa all’indomani della decisione del Tribunale civile di Crotone che ha accolto il ricorso urgente della Ong tedesca sospendendo il fermo amministrativo di 20 giorni disposto per la nave Humanity 1 approdata lo scorso 4 marzo con 77 Migranti a bordo. “Si comportano in maniera violenta, mettono in atto manovre pericolose – ha continuato – Le loro azioni mettono in pericolo e non salvano le persone in difficoltà”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata