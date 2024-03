Una coppia si è presentata alla porta dell'anziana, riuscendo a entrare in casa con il pretesto di controllare le tubature

Una coppia dell’Astigiano è stata denunciata per aver tentato di truffare una 91enne a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, fingendosi tecnici dell’acquedotto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due si sono presentati alla porta dell’anziana riuscendo a entrare in casa con il pretesto di controllare le tubature. L’uomo, andato verso la cucina, apre il rubinetto e fa passare un congegno sotto l’acqua corrente. Parte un suono allarmante: “Contaminata!”. L’anziana si spaventa e vuole avvisare il figlio. I due entrano nelle stanze e in camera da letto, dividendosi, cercando di eludere il controllo della padrona di casa. La donna però ha capito. Gli urla contro e li sorprende. I due lasciano tutto e scappano, mentre lei chiama il 112. La coppia è stata identificata grazie a una telecamera installata all’interno dell’abitazione. Per i due, che hanno già commesso altre truffe, è scattata così la denuncia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata