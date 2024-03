Si riferisce a quanto avvenuto nel penitenziario l'11 agosto 2023, ai danni di due detenuti

Ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per dieci agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Foggia. L’inchiesta coordinata dalla procura del capoluogo dauno si riferisce a quanto avvenuto nel penitenziario l’11 agosto 2023, ai danni di due detenuti. I reati contestati nel provvedimento del gip sono, a vario titolo, tortura, abuso d’ufficio, abuso di autorità contro arrestati o detenuti, omissione di atti d’ufficio, danneggiamento, concussione, falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. Le ordinanze sono state eseguite dai carabinieri di Foggia che hanno eseguito le indagini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata