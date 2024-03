Foto dall'archivio - carabinieri Teramo

Indagano i carabinieri, ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente

Ieri un 25enne, Damiano Bufo di Castiglione Messer Raimondo, è morto dopo essere caduto mentre faceva motocross, a Bisenti (Teramo). Secondo quanto si apprende il giovane è morto mentre faceva motocross con un gruppo di sei amici nella frazione di San Nicola a Bisenti e avrebbe trovato sul suo percorso una catena d’acciaio tesa tra due alberi. È caduto riportardo gravi lesioni e i soccorsi si sono rivelati inutili. In corso accertamenti dei carabinieri per chiarire quanto accaduto.

Dinamica ancora da chiarire

E’ ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente. Bufo si stava allenando con un gruppo di amici del motocross, su una Ktm duke350, in un’area di campagna. Caduto violentemente dalla moto, il giovane è finito a terra riportando lesioni gravi e una emorragia che non gli ha lasciato scampo. Nell’incidente del motociclista sarebbe stata determinante la catena, tesa tra due alberi per chiudere una proprietà privata. A fare luce sulla morte del 25enne saranno i carabinieri della provincia di Teramo che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente facendo intendere che quanto emerso, sino a questo momento sull’impatto del centauro, potrebbe essere una ricostruzione superficiale.

