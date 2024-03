Sono tre attivisti di Ultima Generazione

Hanno chiesto l’accesso all’istituto della giustizia riparativa i tre attivisti di Ultima generazione, a processo per aver imbrattato l’opera ‘L.O.V.E.’ di Maurizio Cattelan, in piazza degli Affari a Milano. In apertura dell’udienza, l’avvocato Gilberto Pagani, legale difensore dei tre attivisti Martina Maldifassi, Sandro Morra, Leonardo Lovati, ha chiesto l’accesso al meccanismo della giustizia riparativa. Una richiesta, ha spiegato il legale, condivisa con il Comune di Milano, rappresentato dall’avvocata Nicoletta Valeria, che si è costituito parte civile nel procedimento. La giudice Maria Teresa Guadagnino ha disposto l’invio della documentazione al centro di mediazione. Uno degli imputati, al termine dell’udienza, ha spiegato che la loro proposta “sarà quella di andare nelle scuole per affrontare i temi della crisi climatica”.

