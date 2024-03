Confermata, tra i testimoni citati nel processo per la morte del ricercatore, la presenza del presidente egiziano al-Sisi

“Finalmente abbiamo la certezza che questo processo s’ha da fare”. Lo ha dichiarato l’avvocato della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, al termine dell’udienza per il processo sulla morte di Giulio Regeni. “Era un momento che aspettavamo da tanto tempo, non avremmo mai gioia, ma soddisfazione sì”, ha ribadito il legale, che è stata poi interrogata sulle parole di Giorgia Meloni dal Cairo. “Non commentiamo, se non che nel nostro paese fortunatamente c’è la separazione dei poteri, a differenza di quello che succede nei regimi”. Confermata infine la presenza tra i testimoni citati del presidente egiziano al-Sisi.

