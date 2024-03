Stava effettuando un'immersione insieme ad alcuni amici e non è più riemerso

Ricerche in corso per un sommozzatore che dalla mattina di oggi, domenica, non è più riemerso nelle acque del lago d’Orta. L’uomo stava effettuando un’immersione ricreativa insieme ad alcuni amici nello specchio di lago dinnanzi al porticciolo di Oira nel comune di Nonio. Sul posto i vigili del fuoco di Verbania e del distaccamento volontario di Omegna. Le ricerche in profondità nel pomeriggio si sono concentrate nel punto esatto in cui l’uomo si è immerso e sono state effettuate dai vigili del fuoco sommozzatori di Torino. Sul posto anche i carabinieri di Omegna.

