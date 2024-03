Una terza persona è ricoverata in pericolo di vita

Due cittadini albanesi sono morti e un terzo è ricoverato in pericolo di vita a causa di un incindente stradale. E’ successo questa notte sulla Casilina, tra le province di Roma e Frosinone, al chilometro 52.500.

L’auto rubata su cui viaggiavano si è ribaltata, per cause ancora da accertare, e ha preso fuoco. L’unico sopravvissuto è stato sbalzato fuori dal mezzo salvandosi dalle fiamme ed è stato portato al Policlinico di Tor Vergata in gravi condizioni. Le persone coinvolte risultano avere precedenti per furto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Colleferro e i vigili del fuoco.

