Le 4 persone a bordo sono state trasferite in ospedale in codice verde

Incidente in montagna che ha coinvolto un elicottero del 118. Il mezzo è partito da Borgosesia per effettuare un soccorso alla Capanna Margherita del Monte Rosa e lì è precipitato. Secondo quanto riferito, non ci sono feriti gravi tra le persone a bordo. Non è ancora chiaro come mai il mezzo abbia perso quota. Il rifugio Capanna Regina Margherita si trova a 4.556 metri d’altezza.

Tutte le 4 persone a bordo (pilota, tecnico del Soccorso alpino, tecnico di volo e cinofilo) sono in buone condizioni e stanno per essere trasferite in codice verde all’Ospedale di Borgosesia (VC) per i necessari accertamenti. Al momento dell’incidente il personale sanitario si trovava al campo base in attesa di essere recuperato per la gestione del paziente. Il direttore generale di Azienda Zero, Adriano Leli, e il direttore dell’Elisosoccorso 118, Roberto Vacca, stanno raggiungendo la base dell’Elisoccorso dell’Ospedale di Borgosesia per incontrare il personale. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, subito informati, continuano a seguire l’accaduto e augurano pronta ripresa al personale coinvolto.

