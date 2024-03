Tanti i cartelli, i cori e gli striscioni contro Israele, Nato e governo Meloni

Circa duemila le persone scese in piazza a Roma a sostegno della Palestina. Il corteo organizzato dalla Comunità dei palestinesi in Italia, Cambiare Rotta, Potere al Popolo e altre sigle di sinistra è partito a metà pomeriggio da Piazzale Ugo la Malfa in direzione Viale Trastevere. Tanti i cartelli, i cori e gli striscioni contro Israele, Nato e governo Meloni.

