In manette un cittadino senegalese di 26 anni con precedenti

I carabinieri di Domodossola, nel Verbano-Cusio-Ossola, hanno arrestato un cittadino senegalese 26enne, con precedenti, colto in flagranza mentre violentava una donna. Una telefonata al 112, nella notte tra venerdì e sabato, ha segnalato che nei pressi della stazione ferroviaria un uomo di colore aveva trascinato con la forza una donna in un palazzo. Entrati nello stabile i militari, seguendo un rumore sospetto proveniente dal sottoscala del palazzo, hanno raggiunto il locale cantine dove si sono trovati di fronte l’uomo seminudo che stava abusando della donna mentre la teneva ferma per i polsi. I carabinieri hanno subito fermato l’uomo soccorrendo la donna che, in evidente stato di shock ed in lacrime, confermava la violenza subita. L’aggressore è stato condotto in caserma per i successivi accertamenti, al termine dei quali è stato dichiarato in arresto per violenza sessuale e condotto presso il carcere di Verbania.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata