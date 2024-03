La tragedia all'interno di una falegnameria

Un operaio di 59 anni, di origini polacche, è morto a Tiarno di Sopra, in Trentino, dopo essere stato travolto da un muletto all’interno di una falegnameria. Al vaglio della polizia locale la dinamica dell’incidente. Gli inquirenti non escludono il malore. Sul posto i vigili del fuoco volontari. Nonostante i soccorritori abbiano tentato le manovre di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata