Torna in carcere Medy Cartier, nome d’arte del cantante trapper attivo soprattutto sui social Mehdi El-Marbouh. Il Tribunale di sorveglianza ha infatti dichiarato l’esito negativo dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla sentenza della Corte d’Appello sezione minori del 14 luglio 2022, con cui il 22enne nato a Bologna era stato condannato a 5 mesi e 20 giorni per i reati di rapina e lesioni personali, commessi quando ancora minorenne.

L’ordine di carcerazione emesso l’8 marzo dal Tribunale per i minorenni di Bologna è stato eseguito ieri pomeriggio dalla polizia. Dopo essere stato rintracciato dagli agenti della squadra antirapina, Medy è stato condotto nel carcere bolognese della Dozza (Rocco D’Amato).

