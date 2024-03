La sostanza è al centro del piano del governo per il contrasto alle nuove droghe: di cosa si tratta

Alta l’allerta per il Fentanyl e i fentanili in Italia e in Europa, dopo gli Stati Uniti, dove la sostanza è diventata negli anni passati un vero e proprio caso per il numero di persone dipendenti e di vittime che ha causato. Lo dimostrano i dati che erano stati forniti nel dicembre 2023 a LaPresse dalla DCSA, Direzione centrale dei servizi antidroga, che raccontano i sequestri degli ultimi 6 anni di questa sostanza.

Il mercato del Fentanyl in Italia

Il Fentanyl, analgesico oppioide sintetico almeno 80 volte superiore alla morfina, è ‘comparso’ nel mercato italiano con un primo sequestro nel 2018, poi nel 2019 ce ne sono stati cinque, per un totale di 122 grammi. Altri due sequestri sono avvenuti nel 2020 a Gorizia e Milano, due nel 2021 a Roma e Caorle, due nel 2022 a Roma e Varese e due nel 2023 a Bari e Ospedaletti.

Ogni sequestro ha visto questa sostanza confezionata in modi differenti: se negli Usa l’allarme è attivo da anni, visto anche l’elevato numero di decessi, in Europa e in Italia si tratta di un fenomeno relativamente nuovo. Generalmente, compare in forma di polveri bianche granulari o cristalline, ma nelle composizioni farmaceutiche il Fentanyl compare anche come soluzione di Fentanyl citrato a uso iniettivo. Il governo italiano ha appena attivato un piano per il contrasto all’uso illegale della sostanza.

Che cos’è il Fentanyl

Il Fentanyl può inoltre presentarsi in formato illegale come polvere impalpabile di colore giallo, chiamata in gergo ‘Persiano Bianco’ (contenente 3-metilfentanyl), e a volte come ‘trip di carta’ (sottili pezzi di cartoncino impregnati di Fentanyl). Secondo quanto riporta la DCSA, negli esseri umani sono sufficienti 2 mg di Fentanyl per essere letali.

