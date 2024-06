Milano, 2 giu. (LaPresse) – Tegola per l’Atalanta e per la Nazionale italiana. Secondo quanto si apprende dall’Atalanta, dopo la partita contro la Fiorentina Giorgio Scalvini è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il calciatore sarà sottoposto ad ulteriore valutazione clinico-specialistica per definire il successivo e idoneo iter. “Siamo tutti con te, Giorgio”, scrive la società in un post di sostegno su X. Il difensore della Nazionale era stato inserito nell’elenco del Ct della Nazionale, Luciano Spalletti, per il pre ritiro in vista di Euro 2024.

