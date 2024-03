La protezione civile ha emanato l'allerta arancione in Emilia-Romagna e quella gialla in altre 16 Regioni

Italia alle prese con un’ondata di maltempo. Una valanga è caduta in Liguria, nell’Imperiese, travolgendo un gruppo di scialpinisti: morto un 44enne. La protezione civile ha emanato l’allerta arancione in Emilia-Romagna e quella gialla in altre 16 Regioni. Neve in montagna in Piemonte, dove in migliaia sono rimasti senza corrente, e Lombardia; frane e allagamenti in Liguria, dove ci sono alcuni evacuati.

Valanga nell’imperiese, morto uno scialpinista

È morto uno degli alpinisti soccorsi nel pomeriggio dopo essere stati travolti da un distacco di neve e ghiaccio a Monesi, sulle alture del comune di Triora, nell’imperiese. Lo comunica la Asl2 savonese. Il paziente, parte di un gruppo di 4 persone liguri soccorse dai vigili del fuoco, dal 118 e dal soccorso alpino, è giunto tramite elitrasporto al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il decesso è avvenuto durante il trasporto: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’azienda sanitaria ha immediatamente attivato il supporto psicologico per i familiari. Altri due membri del gruppo sono stati trasferiti all’ospedale di Cuneo.

