Strade chiude nell'Alessandrino e nelle valli di Lanzo. Interrotta l'Aurelia vicino a Genova

disagi e pioggia forte in Piemonte, Lombardia e Liguria. In Piemonte dalla Sala operativa della protezione civile della Regione, aperta per monitorare la situazione di allerta arancione nelle zone di montagna per il rischio di grandi valanghe e allerta gialla sul resto del territorio, si comunica che in provincia di Torino è chiusa la sp50 per Ceresole per pericolo valanghe e la sp32 da è interrotta a tratti da Viù verso Usseglio per caduta di alberi; in provincia di Alessandria sono chiusi il ponte sull’Erro sulla sp225 a Melazzo, le sp 61 e 63 per esondazione del rio Granetta, il ponte OltreOrba a Capriata d’Orba, i guadi sui torrenti Erro e Lemme; sono interrotte alcune linee elettriche nelle valli di Lanzo, Orco e Soana, a Perosa Argentina, nel VCO e nelle provincie di Vercelli e Cuneo; è interrotta la telefonia fissa e mobile nelle Valli di Lanzo. Allerta maltempo, . In Piemonte dalla Sala operativa della protezione civile della Regione, aperta per monitorare la situazione di allerta arancione nelle zone di montagna per il rischio di grandi valanghe e allerta gialla sul resto del territorio, si comunica che in provincia di Torino è chiusa la sp50 per Ceresole per pericolo valanghe e la sp32 da è interrotta a tratti da Viù verso Usseglio per caduta di alberi; in provincia di Alessandria sono chiusi il ponte sull’Erro sulla sp225 a Melazzo, le sp 61 e 63 per esondazione del rio Granetta, il ponte OltreOrba a Capriata d’Orba, i guadi sui torrenti Erro e Lemme; sono interrotte alcune linee elettriche nelle valli di Lanzo, Orco e Soana, a Perosa Argentina, nel VCO e nelle provincie di Vercelli e Cuneo; è interrotta la telefonia fissa e mobile nelle Valli di Lanzo.

Arpal ha aggiornato l’orario di chiusura dell’allerta sulla Liguria. L’allerta arancione è prorogata alle ore 14 nel settore A (Imperiese). Allerta gialla prorogata fino alle 18 negli altri settori, fino alle 21 su C (Levante). Il Maltempo ha provocato diversi smottamenti in varie zone della Regione. A Molini di Triora, nell’Imperiese, parte di via IV Novembre è crollata interrompendo la circolazione veicolare isolando 100 persone; la zona è raggiungibile solo a piedi. Una frana sulla strada per Lavinia Alta ha isolato altre 70 persone nel comune di Rezzo; anche in questo caso l’area è raggiungibile solo a piedi. Rimane interrotta l’Aurelia all’altezza di Capo Noli, nel Savonese; Aurelia riaperta a senso unico alternato nei pressi di Mulinetti, dove questa mattina un grosso albero era caduto sulla carreggiata. “Siamo in costante contatto con i sindaci di Molini di Triora e Rezzo per tenere sotto controllo la situazione, la protezione civile regionale pronta ad intervenire in caso di necessità – dichiara l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – raccomandiamo come sempre la massima prudenza, anche nelle zone dove è attiva l’allerta gialla”.

Anas informa che è stato chiuso provvisoriamente il tratto dell’Aurelia questa mattina, al km 507,000 a Recco, in provincia di Genova, per consentire la rimozione di alberi caduti per il maltempo sul piano viabile. Il personale dei Vigili del Fuoco e di Anas sono al lavoro per effettuare le operazioni di pulizia della carreggiata e per ripristinare la circolazione il prima possibile. Il percorso alternativo prevede l’utilizzo della autostrada A12 tra i caselli di Recco e Genova Nervi. È inoltre provvisoriamente chiuso il tratto in corrispondenza del km 592,000 nei pressi di Noli, in provincia di Savona, per la caduta di massi sul piano viabile a causa del maltempo. Anche qui il personale tecnico Anas è impegnato per le verifiche in loco e per le operazioni necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza della circolazione.

