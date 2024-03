Il Comune meneghino ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario

Il maltempo colpisce ancora una volta Milano. Una forte ondata di pioggia si è abbattuta sul capoluogo lombardo allagando le strade e causando disagi alla viabilità. Le immagini mostrano la situazione nella zona del Castello Sforzesco, in pieno centro cittadino. Per tutta la giornata di domenica 10 marzo il Comune, su indicazione del Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario.

