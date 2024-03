La vittima, un 27enne di origine indiana, con un carro gru avrebbe urtato i cavi dell'alta tensione

Incidente sul lavoro a Eboli, in provincia di Salerno. Un operaio di 27 anni, di origine indiana, è rimasto folgorato mentre scaricava merce da un rimorchio. Secondo quanto ricostruito, il carro gru avrebbe urtato i cavi dell’alta tensione. Il fatto è avvenuto in un piazzale sulla strada provinciale 30. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Eboli, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno trasportato il 27enne in ospedale, dove è deceduto. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.

