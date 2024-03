Le immagini proiettate in aula durante il processo a carico di Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio della compagna incinta

Era il 17 marzo 2023 quando Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello festeggiavano con amici e parenti l’arrivo del figlio, che avrebbero poi deciso di chiamare Thiago. Nel processo al barman accusato di aver ucciso la compagna incinta di sette mesi a Senago, in provincia di Milano, la pubblica accusa ha proiettato il video del ‘Baby shower’ durante il quale è stato svelato il sesso del nascituro. Per la prima volta, nelle oltre tre ore di udienza, l’imputato ha alzato lo sguardo e guardato le immagini della videochiamata effettuata con i genitori di Giulia, residenti in Campania, ed è scoppiato a piangere.

