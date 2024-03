Il 29enne è detenuto da dieci mesi nel carcere di Porta Alba, in Romania, con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti

Filippo Mosca è detenuto da dieci mesi in Romania. Il 29enne si trova nel carcere di Porta Alba, a Costanza, condannato in primo grado a otto anni e tre mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. “Il 25 marzo i giudici si esprimeranno sulle misure cautelari, mentre il prossimo 19 aprile è prevista la sentenza“, ha detto a LaPresse Ornella Matraxia, la madre del ragazzo originario di Caltanissetta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata