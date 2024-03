A Roma il corteo di "Non una di meno"

Partito dal Circo Massimo, si è sciolto sotto al ministero dell’Istruzione il corteo di “Non una di meno” promosso nel giorno dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna. “Un giorno di festa che da ora in avanti sarà giorno di lotta“, gridano dai megafoni. Migliaia i giovani e meno giovani che hanno sfilato per le vie del quartiere Testaccio tappezzate di manifesti e scritte “contro il patriarcato”. Cori e slogan dal camion gridavano rabbia contro il governo e in particolar modo contro la premier Giorgia Meloni.

Una volta arrivati sotto al ministero un gruppo di ragazzi si è poi staccato dal flusso per andare sotto le scale con le mani sporche di vernice rossa “a simboleggiare il sangue di migliaia di donne uccise dalla violenza maschile”.

