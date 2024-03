L'allarme è scattato poco dopo le 4 di notte

E’ di due donne morte, una 90enne e la sua badante di 64 anni, il bilancio di un incendio divampato poco prima dell’alba di oggi in un’abitazione località San Giovanni alla Vena, nel comune di Vicopisano (Pisa).

L’allarme è scattato poco dopo le 4 ed è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Pisa. All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco l’appartamento era completamente invaso dal fumo. Le fiamme erano divampate, per cause in corso di accertamento, in una camera da letto all’interno della quale, una volta domato l’incendio, i vigili del fuoco hanno trovato i corpi delle due donne, ormai morte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale sanitario del 118.

