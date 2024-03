Lo scrive sui social la ong, le autorità avrebbero assegnato alla nave il porto di Ravenna

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato soccorso dalla nave Sea Watch 5. È la stessa ong che lo ha reso noto ieri. Su X, Sea Watch chiede alle “autorità italiane di organizzare quanto prima l’evacuazione medica per 4 persone in gravi condizioni sulla”. Dopo la prima chamata “urgente, alle 13, nessuna autorità è arrivata” e poco più di due pre dopo, il 17enne è morto. L’equipaggio “aveva soccorso circa 50 persone in pericolo da una imbarcazione di legno blu a due ponti, inclinata su un lato. Altre persone soffrono di disidratazione e ustioni da carburante. Ci stiamo ora spostando verso nord a tutta velocità”, scrive Sea Watch.

Poi, Sea Watch ha scritto oggi: “9 ore dopo la richiesta di evacuazione urgente, la Guardia Costiera ha prelevato 4 persone da Sea Watch 5. Le autorità rifiutano di prendere a bordo il corpo del 17enne morto. Chiedono di consegnarlo al porto assegnato di Ravenna. 1500 chilometri, 4 giorni di viaggio. È disumano“.

