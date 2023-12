A bordo 119 migranti, per lo più eritrei, ventisei dei quali minori non accompagnati

La Sea Watch 5 con 119 migranti a bordo, ventisei dei quali minori non accompagnati, dopo 4 giorni di navigazione ha attraccato alla banchina Buscaiol del porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) intorno alle 9 di questa mattina. Le persone sono state salvate in due diverse operazioni di soccorso tra il 24 dicembre e la notte di Natale, a 1.150 chilometri dal porto di approdo.

Al via le operazioni di sbarco dalla nave della ong tedesca che ha percorso in mare oltre mille chilometri dal punto in mezzo al Mediterraneo in cui ha salvato i migranti. Una volta scesi dall’imbarcazione, i migranti, che sarebbero per lo più eritrei, verranno accompagnati nel padiglione B di Imm-CarraraFiere dove saranno visitati, identificati e assistiti prima di partire per le strutture di accoglienza. I minori non accompagnati andranno in case protette della Toscana. Quello di stamattina è il nono sbarco di immigrati nel porto di Marina di Carrara nel 2023. In tutto nel porto apuano nel 2023 sono sbarcati circa 1.100 migranti, tra cui oltre 250 minori non accompagnati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata