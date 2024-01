La piccola non è in pericolo di vita

Una bambina di 2 anni e mezzo è stata azzannata da un pitbull a Canepina, in provincia di Viterbo. Sul posto è intervenuto il Nucleo Carabinieri Forestale di Viterbo, attivato dalla Centrale Operativa. Il fatto è accaduto in piazza Garibaldi, dove i militari hanno trovato la piccola che veniva assistita dal personale medico dell’ambulanza della Croce Rossa Italiana. L’animale le ha azzannato i piedi ed è stata trasportata d’urgenza presso l’Ospedale Belcolle di Viterbo in codice rosso. Non è in pericolo di vita. Al proprietario del cane è stata riscontrata l’omessa custodia di animali pericolosi e la mancata iscrizione del cane all’anagrafe canina, violazioni per le quali il proprietario sarà sanzionato amministrativamente, mentre per le lesioni alla bambina sarà interessata l’Autorità Giudiziaria.

