L'avvocato Giulia Gerardini: "È un elemento importante"

“È emersa la personalità di Alessandro, è stato lui a fermare Giulia e a decidere di non farla abortire e secondo me è un elemento importante perché la scelta è partita da lui”. Lo ha detto Giulia Gerardini, legale di Alessandro Impagnatiello uscendo dall’aula al termine dell’udienza. “Il veleno è un aspetto che deve ancora essere approfondito, l’aspetto importante che a gennaio abbia fermato Giulia e non l’abbia fatta abortire”, ha concluso l’avvocato di Giulia Tramontano.

