Rubate opere d'arte in oro di Umberto Mastroianni

Furto milionario al Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia) dove sono state rubate le opere d’arte esposte nella mostra ‘Come un oro caldo e fluido. Gli ori di Umberto Mastroianni‘ inaugurata il 30 dicembre 2023. Le opere in oro erano 49 e valevano circa un milione di euro. A scoprire il furto sono stati i responsabili del Vittoriale. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri di Brescia, di Salò e i militari del Comando Tutela Patrimonio Culturale di Monza. Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza. La mostra avrebbe dovuto concludersi domani, venerdì 8 marzo.

Fontana: “Luogo d’arte profanato da persone che non ne hanno rispetto”

“Alla vigilia della nuova stagione di eventi del Vittoriale che, dopo una serie di importanti interventi destinati a migliorarne la fruibilità, da sabato apre la sua ‘nuova stagione’, la notizia del furto desta grande amarezza e ci lascia la sensazione di un luogo d’arte e cultura profanato da persone che non ne hanno alcun rispetto”. È il commento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana al furto delle 49 opere in oro dell’esposizione temporanea dell’artista Umberto Mastroianni al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, in provincia di Brescia. Un episodio stigmatizzato anche dall’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso: “Quello avvenuto oggi al Vittoriale degli Italiani è un fatto gravissimo. Esprimo la mia più totale vicinanza e solidarietà al direttore Giordano Bruno Guerri, che ho già sentito telefonicamente. È un gesto vile che va a colpire uno dei fiori all’occhiello della cultura lombarda. Auspico che le opere vengano ritrovate al più presto e che i responsabili siano assicurati alla giustizia”.

