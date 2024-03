Parte degli incassi andrà a favore della Ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia sulle patologie oncologiche femminili

Davide Diodovich_6marzo_CS In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Davide Diodovich sostiene la campagna Follow the Pink di Fondazione IEOMONZINO devolvendo parte degli incassi dell’8 marzo a favore della Ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia sulle patologie oncologiche femminili.

Per diffondere la cultura della prevenzione saranno presenti in Davide Diodovich Salon materiali di comunicazione della Fondazione e alcuni gadget della campagna Follow the Pink. La clientela avrà inoltre l’opportunità di contribuire in modo diretto alla Ricerca attraverso il QR code dedicato.

