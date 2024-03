Foto dall'archivio di grandinata a Roma

Il maltempo ha sopreso la Capitale a metà mattina

Grandinata e bomba d’acqua a Roma. Tante le immagine che circolano sui social del maltempo che questa mattina ha sorpreso la Capitale. Il maltempo si è abbattuto su diverse regioni, soprattutto nel Centro-Nord. Alcune regioni del Nord Italia sono state colpite da pioggia e grandinate già nei giorni scorsi: la grandinata forse peggiore ieri in Piemonte, a La Morra, nelle Langhe.

Neve sul Brennero

Ancora neve in quota ma anche sull’autostrada del Brennero, dove stanno già cadendo fiocchi tra Vipiteno e il confine di Stato, e pioggia intensa in valle. Oggi il Trentino sarà attraversato da un’altra perturbazione che, nelle ore centrali, porterà accumuli nevosi anche di 40 centimetri oltre i 1.500 metri. Secondo le previsioni di Meteotrentino, la neve cadrà in “quantitativi inferiori anche attorno ai 1.000 metri, specie sui settori occidentali, con accumuli tra i 5 e i 25 centimetri”. Per quanto riguarda la viabilità, la Protezione civile invita alla prudenza e ricorda che “fino al 15 aprile è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose”.

