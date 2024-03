L'aggressione alla fermata del bus all'uscita da scuola. Il video è diventato virale sui social

Nel novembre scorso, sui social è stato condiviso un video, diventato virale, che riprendeva l’aggressione di un’adolescente nel piazzale dello stadio di Pontedera, in provincia di Pisa. Nel video, girato all’uscita delle scuole dell’adiacente villaggio scolastico, tra l’indifferenza degli altri ragazzi presenti in attesa di prendere i pullman, si vede l’aggressione da parte di due ragazze prendevano a calci e pugni la vittima mentre questa era riversa a terra mentre una terza ragazza guardava divertita la scena. Le indagini sull’episodio hanno condotto prima all’individuazione della vittima, una ragazza di 15 anni e poi successivamente all’ identificazione delle due ragazze che avevano aggredito l’adolescente, anche loro di 15 anni.

La ricostruzione dei fatti ha permesso di accertare che il tutto era scaturito da una lite verbale per futili motivi, avvenata nella stessa mattinata, nella classe delle tre ragazze che frequentano la stessa scuola. All’uscita di scuola le due aggreditrici hanno seguito, per quella che è poi diventata una vera e propria spedizione punitiva, la compagna diretta al piazzale dello stadio per prendere il pullman costringendo la stessa a seguirla sotto la tribuna dello stadio, minacciandola e poi picchiandola. Le due minori sono state denunciate, in stato di libertà, al Tribunale dei Minori di Firenze per i reati di violenza privata, minacce e lesioni in concorso tra di loro mentre la vittima che a causa dei dolori avvertiti era stata successivamente trasportata in ospedale, è stata dimessa nella stessa giornata con giorni 6 di prognosi.

