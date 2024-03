Fonti del Mur: "Per la ministra Bernini le parole della professoressa sono pericolose"

La dichiarazione resa pubblica e poi rimossa dalla professoressa Donatella Di Cesare è stata trasmessa già da ieri alla valutazione e al giudizio dei competenti organi Di Ateneo. Lo comunica la Sapienza Università di Roma in una nota, in merito alle dichiarazioni della professoressa Donatella Di Cesare, rese pubbliche e poi rimosse, su Barbara Balzerani, primula rossa delle Br scomparsa ieri a Roma. Di Cesare aveva scritto ‘La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malinconia un addio alla compagna Luna’.

Fonti Mur: “Per Bernini parole Di Cesare pericolose”

In merito alle dichiarazioni della professoressa Donatella Di Cesare, la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha avuto più contatti telefonici con la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni.La ministra, secondo fonti del Mur, ha condiviso lo sconcerto espresso dalla rettrice anche alla luce della storia dell’Ateneo romano che ha pagato un prezzo molto alto durante la tristissima stagione del terrorismo e ha giudicato pericolose le parole della professoressa Di Cesare e inconciliabili con la responsabilità dell’insegnamento.

