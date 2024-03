La docente della Sapienza interpellata da LaPresse: "Stupita per bufera, mai condivisi metodi violenti"

“La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malinconia un addio alla compagna Luna“. Poche righe pubblicate dalla docente dell’Università La Sapienza di Roma, Donatella Di Cesare, per ricordare e salutare l’ex primula rossa delle Br, Barbara Balzerani, scomparsa lunedì a Roma. Un post, poi prontamente cancellato dalla professoressa, che non è sfuggito agli occhi attenti della rete creando una vera e propria bufera e suscitando le reazioni del mondo politico e accademico.

Salvini: “Insulto alle vittime del terrorismo rosso”

La rettrice dell’università La Sapienza Antonella Polimeni ha espresso “sconcerto per quanto dichiarato sui social dalla professoressa” e ha preso le “distanze da qualsiasi dichiarazione di condivisione o vicinanza a idee, fatti e persone che non rispettano o hanno rispettato le leggi della Repubblica e i principi democratici espressi dalla Costituzione”. Mentre per il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini le parole della docente sono “un inaccettabile insulto alle vittime del terrorismo rosso“. Ancora più duro il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri che si chiede se “sono questi i valori che la professoressa intende trasmettere ai propri studenti” e ritiene “necessario anche prendere dei provvedimenti seri nei confronti di chi dovrebbe trasmettere i valori ed i principi della nostra Costituzione e non inneggiare ai tempi del terrorismo brigatista“. A fargli eco il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Istruzione: “la professoressa Donatella Di Cesare non resti un secondo in più in cattedra all’Università. Chi elogia la memoria di una terrorista mai pentita delle Brigate Rosse, non può pensare di poter continuare a esercitare il ruolo di docente e di formatore come se niente fosse”.

Di Cesare: “Polemiche pretestuose”

Polemiche che la stessa Di Cesare a LaPresse definisce “pretestuose” dicendosi “stupita per questa bufera che si è sollevata“. “Ho reagito alla morte di Barbara Balzerani con un post molto breve ricordando il titolo di un suo libro“, ha spiegato. Di Cesare sottolinea di essere “pronta a un dibattito aperto sugli anni Settanta” perché “sarebbe finalmente l’ora” ma dice di essere “inquietata e sconcertata perché nulla mi sta più a cuore della democrazia, che oggi vedo in pericolo”. “Ci sono partiti politici che prendono di mira alcuni intellettuali, e in genere tutti quelli che non la pensano come loro”, dice ancora a LaPresse la professoressa di filosofia raccontando di appartenere “a quella generazione, ma non ho mai condiviso in nessun modo i metodi violenti. Lo dimostra quello che ho detto, scritto e insegnato. Volevamo una trasformazione radicale della società, un mondo senza guerre, senza discriminazioni e ingiustizie sociali. Alcuni hanno preso la via della lotta armata. Nulla si risolve ricorrendo alle armi. Ma restano gli anni Settanta, una stagione anche di grandi conquiste, senza le quali l’Italia non sarebbe oggi il paese democratico che è e che deve restare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata