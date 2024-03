Presentato a Milano il primo progetto di housing adattivo, curato dall'architetto Joseph Di Pasquale

Una casa che cambia forma e dimensione a seconda delle esigenze di una famiglia e adattandosi alle necessità del momento. È questo il primo progetto di housing adattivo presentato oggi a Milano dall’architetto Joseph Di Pasquale di ‘Condividere Casa’, che ha per obiettivo quello di riqualificare un vecchio edificio di via Soffredini nella zona est del capoluogo lombardo, per ricavarne un palazzo con spazi comuni, sale studio ma soprattutto appartamenti in grado di mutare la loro forma, semplicemente spostando una parete.

“Sono appartamenti che si adattano alle esigenze di spazio di una famiglia nel tempo, che può aggiungere o scollegare delle stanze. Per costruirli useremo una tecnologia di costruzione off-site, quindi vari pezzi dell’edificio verranno realizzati in fabbrica, con delle macchine, con della tecnologia robotica e poi verranno portati in cantiere e assemblati. Quindi anche se in questo momento c’è ancora da fare la demolizione, entro un anno pensiamo di aver completato la realizzazione dell’edificio”, spiega l’architetto Di Pasquale.

Nel cantiere del quartiere Villa San Giovanni i lavoro sono cominciati e al termine saranno consegnati 15 appartamenti, di cui cinque costruiti con la tecnologia adattativa. “Per quanto riguarda i costi, abbiamo cercato di selezionare i prodotti e per tutto quello che è essenziale non abbiamo badato a spese”, spiega l’avvocato Paolo Poddi, Ceo di ‘Condividere Casa’, che aggiunge: “Il prezzo di mercato si aggirerà tra i 4600 e i 4800 euro al metro quadro commerciale”.

Per quanto riguarda i costi per riconfigurare le stanze: “Queste pareti sono state brevettate e studiate in modo da permettere di essere spostate semplicemente dall’abitante della proprietà e dell’immobile e la ricomposizione delle stanze è a costo zero. Ovviamente non è un’operazione che si fa tutti i giorni ma nel momento in cui viene fatta è abbastanza semplice e intuitivo”, conclude Poddi.

