Sopralluogo del Ris nella casa del triplice omicidio ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Si passa al setaccio l’abitazione in cui sono sati uccisi Antonella Salamone e due dei tre figli, Emmanuel di 5 anni e Kevin di 16. Par il triplice omicidio sono in carcere il marito della donna Giovanni Barreca, la figlia maggiore di 17 anni e i coniugi Sabrina Fina e Massimo Carandente.

