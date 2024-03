Al deputato pentastellato era stata posta la questione del conflitto di interesse

Cafiero De Raho è entrato in commissione antimafia per partecipare all’audizione del procuratore nazionale Giovanni Melillo. Al deputato pentastellato era stata posta la questione del conflitto di interesse, in quanto nel momento in cui la presunta operazione di dossieraggio era stata avviata lui era a capo della direzione nazionale antimafia. “È un mio diritto da parlamentare”, ha detto De Raho.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata