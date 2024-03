L'uomo ha estratto una pistola e sparato in aria, seminando il terrore nel vicinato

Troppo alcool e qualche parola sgradita, e la lite è partita subito. A ridosso delle festività di fine anno 2023, in un bar di Buddusò, nel Sassarese, gli insulti si sono presto trasformati in una rissa, con tanto di spari. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno chiuso il bar per 30 giorni e disposto il daspo urbano nei confronti di un anziano 74enne che ha tirato fuori una pistola e sparato in aria, seminando il terrore nel vicinato.

Riportato con la forza nel bar, ne è nata una nuova lite, con spintoni e schiaffi. Nel bar c’erano molti clienti, la gran parte ubriachi e pregiudicati: nessuno ha chiamato i carabinieri, che sono stati allertati da qualche abitante della zona. Il questore ha emesso un daspo urbano di due anni nei confronti del 74enne, durante i quali non potrà entrare nei locali dove si somministrano cibi e bevande, né sostare nelle immediate vicinanze.

