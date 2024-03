La procura non si è opposta alla richiesta dei legali

Uscirà dal carcere di Torino per andare in una Rems, una struttura sanitaria dedicata, il 21enne Sacha Chang accusato di aver ucciso a coltellate il padre e un amico di famiglia lo scorso agosto scorso nel cuneese. Una perizia lo ha definito incapace di intendere e di volere (e dunque non imputabile) e, secondo quanto si apprende, la procura di Cuneo non si è opposta alla richiesta dei legali del giovane di spostare Chang dal carcere alla struttura per malati psichici. Al momento Chang si trova ancora in carcere ma potrebbe essere spostato prossimamente.

