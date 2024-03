La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro

Poco dopo le 7:30 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Marcello Miari, aper un. I pompieri arrivati dalla centrale, hanno messo in sicurezza i mezzi, due auto e un furgoncino, mentre la persona ferita è stata assistita dal personale sanitario. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.