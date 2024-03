I manifestanti hanno messo sotto accusa il silenzio della Rettrice Antonella Polimeni

Dopo le molestie denunciate nei giorni scorsi all’università di Torino, gli studenti e le studentesse protestano sotto al Rettorato dell’Università La Sapienza di Roma. L’obiettivo è la Rettrice Antonella Polimeni. “Siamo qui perché, nonostante le denunce arrivate da Torino, la Rettrice ancora non si è pronunciata, se non con una intervista al Tg1 in cui parla di ‘mele marce’ da denunciare”, ha spiegato Francesca, una studentessa. “Lo scorso anno La Sapienza ha reso noto che ci sono solo 13 denunce da parte di studentesse iscritte all’Università romana, ma non è vero. Noi ne contiamo più di 150, ma in molte hanno paura di esporsi e denunciare”, ha aggiunto.

